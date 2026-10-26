Richtungswahl für Brasilien: Der als rechtsradikal geltende Flávio Bolsonaro will den linken Amtsinhaber Lula da Silva als Präsident ablösen. (AFP / SERGIO LIMA)

Nach Auszählung von rund 75 Prozent der Wahlbezirke führt er mit knapp 51 Prozent vor seinem rechtsgerichteten Herausforderer, Flavio Bolsonaro, dem Sohn des wegen eines versuchten Staatsstreichs verurteilten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Das Meinungsforschungsinstitut Datafolha prognostizierte bereits Lulas Wahlsieg.

Die Wahllokale hatten auf Anordnung des Obersten Gerichts zwei Stunden länger geöffnet. Lula und Bolsonaro hatten sich mit Verweis auf Probleme mit dem öffentlichen Nahverkehr und Unwetter in einigen Landesteilen dafür ausgesprochen. Der Ausgang der Stichwahl ist entscheidend für die künftige Ausrichtung des Landes mit mehr als 210 Millionen Einwohnern. Der brasilianische Präsident ist sowohl Staatsoberhaupt als auch Regierungschef.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.