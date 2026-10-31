Proteste vor dem Sitz des Gerichtshofs in Warschau (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Ein Sprecher teilte mit, die Demonstranten hätten versucht, Sicherheitsabsperrungen zu durchbrechen. Zudem hätten sie Gegenstände auf Polizisten geworfen. Vor dem Sitz des Gerichtshofs in Warschau hatten sich gestern hunderte Menschen versammelt, nachdem Ministerpräsident Tusk die Spitze des Gerichts absetzen ließ. Auch heute dauern die Proteste an. Die rechtskonservative PiS hatte das Gericht in ihrer Regierungszeit zwischen 2015 und 2023 mit ihr politisch nahestehenden Richtern besetzt. Die Tusk-Regierung will die Änderungen im Justizwesen rückgängig machen. Präsident Nawrocki, der dem rechtskonservativen Lager nahesteht, sprach von einer Verletzung der verfassungsmäßigen Ordnung.

Er kündigte für heute Beratungen mit Vertretern der Parlamentsfraktionen an.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.