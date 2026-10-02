Nach Druck der USA

Frankreichs Präsident Macron hat derzeit den Vorsitz der G7-Gruppe. (imago / NurPhoto / Nicolas Economou)

Die US-Regierung hatte die europäischen Staaten aufgefordert, Diesel-Reserven rasch freizugeben, um den Weltmarktpreis zu senken. Zugleich drohten die USA indirekt mit einem Exportstopp für Diesel nach Europa.

Die EU begrüßte die Entscheidung der G7-Länder. Brüssel unterstütze eine von der Internationalen Energieagentur koordinierte Freigabe, schrieb EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Onlinediensten. Bundesaußenminister Wadephul sagte, mit diesem Ergebnis seien die EU-Interessen gewahrt.

Beobachter sehen als Hintergrund den US-Wahlkampf für die Zwischenwahlen im November. Sie vermuten, dass Trump erreichen will, dass in den Vereinigten Staaten der Dieselpreis noch vor der Abstimmung deutlich sinkt.

An den Finanzmärkten sorgte die Ankündigung bereits für Entlastung. Die Treibstoffpreise sind auch in den USA wegen des Iran-Kriegs stark gestiegen. Diesel wird in dem Land überwiegend in Nutzfahrzeugen wie Traktoren oder Lastwagen eingesetzt.

Zu den G7-Staaten gehören neben den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.