Südliches Afrika

Laut einem Bericht der madagassischen Zeitung ”L'Express”wollen beide Länder in der kommenden Woche ein sogenanntes Abkommen über Beschaffungen und gegenseitige Dienstleistungen unterzeichnen. Das Abkommen beinhaltet demnach einen gemeinsamen Finanzierungsmechanismus um den Nachschub mit militärischen und zivilen Gütern zu erleichtern. Dabei geht es auch um die Sicherung der Straße von Mosambik, einem wichtigen Handelsweg im westlichen Indischen Ozean.
Den Verhandlungen vorausgegangen war eine Abwendung Madagaskars von der früheren Kolonialmacht Frankreich infolge des Putschs vor gut einem Jahr sowie vermehrte Kontakte der militärischen Übergangsführung nach Russland.
Der Vizekommandeur des für Afrika zuständigen Oberkommandos der US-Streitkräfte, Brennan, hatte kürzlich Madagaskar vor dieser Neuausrichtung gewarnt. Die USA seien besorgt, dass Russland sein Engagement in der Sahelzone auf weitere Regionen ausweiten wolle.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.