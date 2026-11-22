Das mönnliche Immunsystem reagiert offenbar heftiger auf Virusinfektionen als das von Frauen (picture alliance / Zoonar / maren-winter.de)

Das schreiben Forschende von der McMaster Uni in Kanada im Fachmagazin Journal of Infectious Diseases . Das Team hat sich genauer angesehen, wie unterschiedlich männliche und weibliche Mäuse auf das Zika-Virus reagieren. Dabei stellten sie fest, dass Mäuseriche deutlich anfälliger waren für neurologische Reaktionen, wie beispielsweise Schwäche und Lähmungserscheinungen.

Deshalb fordern die Medizin-Fachleute: Wenn Menschen wegen Infektionskrankheiten behandelt werden, sollte das biologische Geschlecht immer berücksichtigt werden - und bei Männern sollten Medikamente gegebenenfalls schneller gegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.