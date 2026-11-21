Die Geschworenenjury sprach den 30-Jährigen zudem wegen schwerer Sachbeschädigung schuldig. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft. Das Strafmaß wird im kommenden März verkündet.
Der Mann soll in der Silvesternacht vor zwei Jahren absichtlich ein Feuer im Vorort Pacific Palisades in Los Angeles gelegt haben, das sich rasch ausbreitete. Bei dem sogenannten "Palisades"-Feuer sowie weiteren Bränden in der Region wurden mehr als 16.000 Gebäude zerstört. 30 Menschen kamen ums Leben.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.