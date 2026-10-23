Doping-Verdacht
Marathon-Weltmeisterin Peres Jepchirchir vorläufig gesperrt

Die amtierende Marathon-Weltmeisterin, Peres Jepchirchir, ist wegen eines Dopingverdachts vorläufig gesperrt worden.

    Peres Jepchirchir aus Kenia überquert die Ziellinie als Erste der Frauen.
    Peres Jepchirchir aus Kenia gewinnt den Ney York Marathon 2021 (dpa/ AP / Seth Wenig)
    Die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes teilte mit, bei der Kenianerin seien Spuren von EPO gefunden worden. Sie sei im Vorfeld des Sydney-Marathons getestet worden, den sie im August gewonnen hat. Das Mittel fördert die Bildung roter Blutkörperchen und verbessert dadurch den Sauerstofftransport im Blut.
    Jepchirchir wurde im vergangenen Jahr Marathon-Weltmeisterin in Tokio. Früher hielt sie den Weltrekord im Halbmarathon.Sie siegte unter anderem bei den Marathon-Rennen von London (2024), Boston (2022) und New York (2021).
    Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.