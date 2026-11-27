Menschen gehen bei Regen auf einer gesperrten Straße in New York spazieren. (Yuki Iwamura / AP / dpa)

Mehr als 900.000 Haushalte und Unternehmen waren nach Angaben der Website PowerOutage ohne Strom. Landesweit wurden knapp 400 Flüge gestrichen, mehr als 2.000 weitere verspäteten sich. Entlang der Ostküste wurden Überschwemmungen gemeldet. Im Landesinneren stürzten Bäume auf Stromleitungen und Häuser. In New York war die traditionelle Thanksgiving-Parade auf Samstag verschoben worden.

Thanksgiving wird in den USA am vierten Donnerstag in November gefeiert. Es ist traditionell ein Familienfest. Rund um den Feiertag herrscht besonders reger Reiseverkehr.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.