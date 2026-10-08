Marco Tullner (CDU) (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Die CDU hatte ihr Ergebnis im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl in etwa halbiert. Am Dienstag war der AfD-Politiker Rausch zum Landtagspräsidenten gewählt worden. Nach wie vor wird spekuliert, ob auch CDU-Politiker für ihn gestimmt haben.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.