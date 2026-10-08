Dem MDR zufolge denkt unter anderem der frühere Bildungsminister Tullner über einen Austritt nach. Im Gespräch mit dem Sender begründete Tullner das unter anderem mit fehlendem Vertrauen in der Fraktion. Wie der MDR weiter berichtet, spielen auch andere Abgeordnete mit dem Gedanken, die CDU-Fraktion zu verlassen. Sie könnten womöglich eine eigene parlamentarische Gruppe bilden. Ob das so komme, hänge wohl vor allem davon ab, wie sich der Spitzenkandidat und amtierende Ministerpräsident Schulze verhalte. Mehrere Abgeordnete forderten laut MDR bereits seinen Rücktritt. Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Fraktion im Bundestag, Müller, sieht bei der CDU in seinem Landesverband Sachsen-Anhalt dagegen keine Auflösungstendenzen.
Die CDU hatte ihr Ergebnis im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl in etwa halbiert. Am Dienstag war der AfD-Politiker Rausch zum Landtagspräsidenten gewählt worden. Nach wie vor wird spekuliert, ob auch CDU-Politiker für ihn gestimmt haben.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.