Nach der Landtagswahl

Koalitionsvertrag in Mecklenburg-Vorpommern wird vorgestellt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Ulrich Perrey)

Das teilte eine Sprecherin der SPD-Landesvorsitzenden Schwesig mit. Das Papier soll um 14 Uhr in Schwerin präsentiert werden. Am kommenden Wochenende sollen Parteitage der drei Koalitionspartner darüber abstimmen. Anschließend will sich Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag zur Wiederwahl stellen.

Bei der Landtagswahl im September hatten SPD und Linke ihre bisherige Regierungsmehrheit in Mecklenburg-Vorpommern verloren. Die AfD fand als stärkste Kraft aber keinen Koalitionspartner. Damit zeichnet sich in Mecklenburg-Vorpommern die erste rot-rot-grüne Landesregierung ab.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.