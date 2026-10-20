Nach Landtagswahl

Der neue Landtag von Mecklenburg-Vorpommern tritt heute zu seiner konstituierenden Sitzung im Schweriner Schloss zusammen. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bernd Wüstneck)

Bei der konstituierenden Sitzung im Schweriner Schloss sollen unter anderem das Landtagspräsidium gewählt werden. Die SPD-Fraktion hat die bisherige Parlamentspräsidentin Hesse zur Wiederwahl vorgeschlagen. Dies gilt als wahrscheinlich, da das Lager aus SPD, Linken und Grünen über die Mehrheit der Sitze verfügt und derzeit Koalitionsverhandlungen führt. Die AfD, die stärkste Kraft wurde, will ihren Abgeordneten Rodrigues vorschlagen. Sie beruft sich auf einen Brauch, wonach die stärkste Fraktion eines Parlaments ein Zugriffsrecht auf das Amt hat. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse gilt seine Wahl jedoch als unwahrscheinlich.

CDU, FDP und BSW hatten den Einzug in den neuen Landtag verpasst.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.