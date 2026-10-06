Iran-Krieg

Die US-genutzte Militärbasis Fairford in Großbritannien (Alastair Grant / AP / dpa)

Laut dem "Wall Street Journal" und dem Nachrichtenportal "Axios" gab es konkrete US-Geheimdienstinformationen über eine geplante iranische Drohnenattacke auf den britischen Stützpunkt Fairford, wo die US-Maschinen stationiert waren. Die Medien berufen sich auf ranghohe US-Regierungsbeamte. Die Flugzeuge waren am Sonntag offenbar in großer Eile abgezogen worden.

Von der US-Regierung gab es dazu unterschiedliche Angaben. Präsident Trump sagte, dass es Bedrohungen vermutlich durch den Iran gegeben habe. Zuvor hatte Außenminister Rubio erklärt, es gebe keinen solchen Zusammenhang.

In der Nähe des britischen Stützpunkts waren kürzlich fünf Personen festgenommen worden, die im Verdacht stehen, einen Anschlag geplant zu haben.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.