Altersbezüge

In diesem Jahr waren die Renten zum 1. Juli um 4,24 Prozent gestiegen. (Fabian Sommer / dpa )

Das berichten Medien unter Verweis auf den Entwurf des neuen Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung. Demnach rechnet das Arbeitsministerium mit einer Anhebung um 4,09 Prozent zum 1. Juli 2027. Das würde ein Plus von rund 41 Euro je 1.000 Euro Monatsrente ausmachen. Die Bild hatte im September berichtet, Experten rechneten sogar mit einem Plus von 4,7 Prozent. In diesem Jahr waren die Renten zum 1. Juli um 4,24 Prozent gestiegen.

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung soll den neuen Daten zufolge stabil bei 18,6 Prozent des Bruttolohns bleiben. Ab 2028 müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber aber auf Mehrbelastungen einstellen. Dann steigt der Beitragssatz um 1,1 Prozentpunkte auf 19,7 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.