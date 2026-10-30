Spionagefall Hanning

August Hanning, ehemaliger Staatssekretär im Bundesinnenministerium und früherer Präsident des Bundesnachrichtendienstes (imago / Funke Foto Services / Matthias Graben )

Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung haben US-Geheimdienste die Zusammenarbeit mit dem BND nach Hannings Festnahme auf den Prüfstand gestellt. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen hieß es, in dringenden Fällen, etwa zu möglichen Terroranschlägen, wollten die USA aber weiterhin Informationen liefern.

Die bloße Ankündigung der Überprüfung führte den Medienberichten zufolge zu Aufregung im BND. Deutsche Sicherheitsbehörden sind seit Jahrzehnten abhängig von den US-Geheimdiensten.

Hanning war vor drei Wochen festgenommen worden, unter dem Verdacht des versuchten Landesverrats.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.