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Es handelt sich nach Informationen der russischen Zeitung "Kommersant" um den Journalisten Saworotny, der früher in der Ukraine Sprecher des damaligen Ministerpräsidenten Asarow war. Die beiden waren im Jahr 2014 nach dem Sturz der pro-russischen Regierung infolge der Maidan-Proteste aus der Ukraine nach Russland geflohen.

Saworotny wurde dem Bericht zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Das für schwere Straftaten zuständige Ermittlungskomitee leitete ein Verfahren ein.

Gestern war bereits ein russischer Soldat bei einer Explosion in seinem Auto in St. Petersburg getötet worden. Auch in der Vergangenheit gab es Sprengstoffanschläge auf Vertreter des russischen Regimes, für die die Regierung den ukrainischen Geheimdienst verantwortlich macht.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.