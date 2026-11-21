FBI-Logo (Archivbild) (IMAGO / Anadolu Agency / Celal Gunes)

Wie unter anderem der Sender CNN berichtet, gelang es Hackern, in eine Datenbank über landesweite Haftbefehle einzudringen. Ob sensible Daten erbeutet wurden, ist unklar. Das FBI äußerte sich bisher nicht. Im September war ein ähnlicher Vorfall bekannt geworden. Damals wurden Personaldaten von FBI-Mitarbeitern gestohlen. Auch das amerikanische Landwirtschaftsministerium wurde offenbar Ziel eines Hackerangriffs. Ein Ministeriumssprecher sagte dem Sender NBC, es habe Störungen im System zur Abwicklung von Zahlungen an Landwirte gegeben.

In den vergangenen Wochen kam es in den USA wiederholt zu technischen Störungen. Betroffen waren unter anderem die Flugsicherung, Bezahldienste sowie Microsoft-Anwendungen wie Outlook. Auch ein streng vertrauliches Kommunikationsnetz des US-Geheimdienstes NSA fiel zeitweise aus.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.