Kathrin Wahlmann (SPD), Justizministerin in Niedersachsen (Archivbild) (Julian Stratenschulte/dpa)

Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Für den Abend kündigte das Justizministerium in Hannover eine Erklärung an. Die CDU im Landtag hatte der SPD-Politikerin eine Pannenserie vorgeworfen und ihre Entlassung gefordert.

Hintergrund sind unter anderem Vorfälle im Justizvollzug sowie Probleme bei der Digitalisierung. Auch der Umgang des Justizministeriums mit Akten im Fall von Korruptionsvorwürfen gegen einen Staatsanwalt war Thema. Wahlmann hatte den Vorwurf politischer Einflussnahme auf den Fall zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.