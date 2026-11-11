Haushalt 2027

Die Stromsteuer für Privathaushalte soll voerst doch nicht gesenkt werden. (imago / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Damit wäre Bundeskanzler Merz mit seinem Vorstoß, die Energiekosten für alle Verbraucher zu senken, zunächst gescheitert. Er hatte sich vehement für eine weitere Senkung starkgemacht. Ursprünglich hatten sich Union und SPD bereits in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken. Umgesetzt wurde das wegen Haushaltszwängen aber bisher nur für das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft.

Das europäische Mindestmaß der Stromsteuer liegt bei 0,1 Cent je Kilowattstunde. Die 1999 eingeführte Steuer in Deutschland beträgt aktuell 2,05 Cent je Kilowattstunde. Die Differenz liegt damit bei 1,95 Cent je Kilowattstunde.

Weitere Steuern im Blick

Medienberichten zufolge wurde bei den Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2027 auch über weitere Steuervorhaben entschieden. So soll auch die Plastiksteuer erst einmal nicht kommen. Die Abgabe auf zuckerhaltige Getränke werde erst ab 2028 erhoben, heißt es weiter, und nicht bereits Mitte kommenden Jahres.

Die schwarz-rote Koalition soll sich weiter darauf geeinigt haben, zuvor geplante Sozialkürzungen zurückzunehmen. Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf Koalitionskreise berichtet, geht es etwa um den Kindersofortzuschlag für Geringverdiener. Die Leistung beträgt 25 Euro pro Kind und Monat. Sie wird an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Haushalt der Eltern gezahlt, die Anspruch auf bestimmte Sozialleistungen haben.

Die Koalition steht mit ihren Verhandlungen unter Zeitdruck, da morgen der Haushaltsausschuss des Bundestags zur sogenannten Bereinigungssitzung zum Etat 2027 zusammenkommen soll. Dort werden letzte Änderungen beraten und die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung in die Regierungsvorlage eingearbeitet.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.