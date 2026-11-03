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Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Regierungsvertreter erklärte, wurden iranische Einheiten ins Visier genommen, die Boden-Luft-Raketen gegen US-Einrichtungen eingesetzt hatten. Das "Wall Street Journal" berichtete, die Insel Keschm sei beschossen worden. Auch das iranische Staatsfernsehen meldete Explosionen. Das Ausmaß der Schäden ist jedoch noch nicht bekannt.

US-Präsident Trump hatte bislang erklärt, vor den Zwischenwahlen in den USA keine Angriffe auf den Iran anordnen zu wollen. Vizepräsident Vance hatte gestern noch von guten Aussichten auf einen Frieden mit dem Iran gesprochen. Der unpopuläre Iran-Krieg und seine Folgen etwa für die Benzinpreise gelten als Schwachpunkt der Republikaner im Bemühen, ihre Mehrheiten im Kongress zu verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.