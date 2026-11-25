Der Amokläufer von 2009, Nidal Hasan, hat eine Aufschiebung seiner Hinrichtung beantragt (Archivbild). (picture alliance / AP Photo / Uncredited)

Wie der US-Sender ABC News und die Nachrichtenagentur AFP melden, will Hasan die gegen ihn verhängte Todesstrafe verfassungsrechtlich anfechten. Der frühere Armeepsychiater hatte 2009 auf dem texanischen Militärstützpunkt Fort Hood insgesamt 13 Soldaten und Zivilisten erschossen. Er wurde deshalb 2013 von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung ist für den 3. Dezember angesetzt.

Verteidigungsminister Hegseth hatte zunächst angekündigt, die Hinrichtung live übertragen zu lassen und zur Begründung angeführt, dass Menschen die Konsequenzen von Terrorakten sehen müssten. Nach anhaltender Kritik stoppte Präsident Trump die Pläne.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.