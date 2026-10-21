Der Bayerische Rundfunk in München (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Es reiche nicht mehr aus, nur zu fragen, was KI mit dem Journalismus mache, sagte sie nach Angaben des BR. Jetzt müssen man zeigen, was Journalismus mit KI machen könne. Dabei müsse die Verantwortung immer beim Menschen bleiben.

Um das Thema Künstliche Intelligenz geht es auch bei den heute beginnenden Medientagen München. Zu der dreitägigen Veranstaltung werden mehr als 5.000 Teilnehmer aus Medien, Politik und Wirtschaft erwartet.

Der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Schmiege, sagte der Deutschen Presse-Agentur, viele der Probleme, die man heute nachträglich zu regulieren versuche, hätten mit digitaler Souveränität zu tun. Man habe in den vergangenen Jahren über viele Bereiche die Kontrolle verloren, etwa über den Zugang zu Medien und über deren Finanzierung.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.