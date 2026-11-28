Das Druckzentrum der VRM-Gruppe (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Das in Mainz ansässige Unternehmen bestätigte dies auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Der Auftrag war allerdings noch nicht vertraglich fixiert. Eine Begündung für die Entscheidung wurde nicht mitgeteilt.

Die "Junge Welt" bezeichnet sich selbst als marxistisch orientierte Zeitung und war zu Zeiten der DDR das Zentralorgan der Organisation "Freie Deutsche Jugend". Im Verfassungsschutzbericht 2025 wird sie als linksextremistisch bezeichnet.

Kürzlich hatte VRM bereits mitgeteilt, die Wochenzeitung des rechtsgerichteten Onlineportals "Nius" nicht mehr zu drucken. Das Unternehmen reagierte damit auf öffentliche Kritik an dem Geschäft.

Die VRM gibt mehrere Regionalzeitungen heraus, darunter die "Allgemeine Zeitung" in Mainz, den "Wiesbadener Kurier" und das "Darmstädter Echo".

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.