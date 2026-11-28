Das in Mainz ansässige Unternehmen bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die VRM nach öffentlicher Kritik mitgeteilt, die Wochenzeitung des rechtsgerichteten Onlineportals "Nius" nicht mehr drucken zu wollen.
Die "Junge Welt" bezeichnet sich selbst als marxistisch orientierte Zeitung und war zu Zeiten der DDR das Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend. Im Verfassungsschutzbericht 2025 wird sie als linksextremistisch bezeichnet.
Die VRM gibt mehrere Regionalzeitungen heraus, darunter die "Allgemeine Zeitung" in Mainz, den "Wiesbadener Kurier" und das "Darmstädter Echo".
Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.