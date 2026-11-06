Es liegen mehr als 1.100 Klagen wegen Corona-Impfschäden vor. (imago / photothek / Leon Kuegeler )

Das geht aus einer Abfrage der Wochenzeitung "Die Zeit" an die 16 Bundesländer hervor. Demnach hatten die Kläger zuvor einen Antrag auf Anerkennung eines Impfschadens bei den zuständigen Behörden in den jeweiligen Ländern gestellt, scheiterten dann aber im sogenannten Widerspruchsverfahren. In den vergangenen fünf Jahren hätten insgesamt über 15.200 Menschen, die gegen Covid-19 geimpft wurden, einen Antrag auf Anerkennung eines Impfschadens gestellt. Lediglich 726 seien positiv beschieden worden, das entspricht einer Anerkennungsquote von 6,2 Prozent.

Dem Bericht zufolge klagen viele Betroffene über lange Bearbeitungszeiten, die von den Behörden unter anderem mit einem sehr umfangreichen und langwierigen Aufklärungs-Aufwand begründet werden.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.