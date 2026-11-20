Abschlusstag der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya (Khalil Hamra / AP / dpa / Khalil Hamra)

Sie veröffentlichten bei einem gemeinsamen Auftritt in Antalya einen entsprechenden Appell. Bundesumweltminister Schneider sagte, wir müssten aufhören, unsere Welt zu verbrennen. Einige Teilnehmerländer wollten nicht, dass auf der Konferenz von fossilen Brennstoffen gesprochen werde, weil sie damit viel Geld verdienten, ergänzte der SPD-Politiker mit Blick auf Ölförderländer wie Saudi-Arabien und Russland.

Offiziell soll die UNO-Klimakonferenz heute enden. Derzeit wird aber noch über einen neuen Beschlusstext verhandelt. In den vergangenen Jahren wurden die Treffen regelmäßig verlängert.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.