In Lyon gab es im Anschluss an eine Demonstration Ausschreitungen. (Jeff Pachoud / AFP / dpa / Jeff Pachoud)

Nach Angaben des französischen Innenministeriums hat es in Städten wie Marseille, Grenoble und Lyon Zwischenfälle gegeben. Mülleimer seien angezündet und Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Insgesamt sei die Lage aber handhabbar geblieben.

Auf den Demonstrationen ging es jeweils um unterschiedliche Themen, etwa um den Waffeneinsatz von Polizisten, Bedingungen für die Bildung und hohe Lebenshaltungskosten.

Laut dem Innenministerium demonstrierten landesweit rund 106.000 Menschen. Die Organisatoren sprachen dagegen von 200.000 Demonstranten. Damit sank die Zahl der Teilnehmer im Vergleich zu den vergangenen Wochen. In Frankreich gibt es seit mehr als einem Monat Großdemonstrationen und Schulblockaden. Für Dienstag haben die Gewerkschaften erneut zum Streik aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.