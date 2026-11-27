Mehr als 280 Menschen wurden vor Kreta und Gavdos gerettet (Archivbild). (Stefanos Rapanis / Eurokinissi / dpa / Stefanos Rapanis)

Wie ein Sprecher der europäischen Grenzschutzagentur Frontex mitteilte, wurden die Menschen in mehreren Booten auf offener See von eingesetzten Drohnen geortet. Zuletzt waren vermehrt Flüchtlinge über die östliche Mittelmeerroute von der libyschen Küste nach Kreta gekommen. Insbesondere die Region um die ostlibysche Hafenstadt Tobruk gilt als wichtiger Ausgangspunkt der Überfahrten.

Die Zahl der Ankünfte auf den beiden Inseln übersteigt bereits das Vorjahresniveau. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR, wurden seit Jahresbeginn knapp 25.000 Menschen registriert. 2025 waren es insgesamt rund 20.200.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.