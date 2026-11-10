Geberkonferenz in Paris

Frankreichs Außenminister Barrot sprach von einem entscheidenden Schritt in Richtung der nuklearen Sicherheit in Tschernobyl. Deutschland hatte bereits im Vorfeld eine Beteiligung in Höhe von 50 Millionen Euro an den auf insgesamt 500 Millionen Euro geschätzten Reparaturkosten angekündigt.
Die Schutzhülle umgibt die strahlenden Überreste des 1986 beim bislang schwersten Atomunglück der Geschichte explodierten Reaktorblocks 4 im ukrainischen Tschernobyl. Im Februar vergangenen Jahres war sie bei einem russischen Drohnenangriff schwer beschädigt worden. Die Reparaturarbeiten sollen 2028 beginnen.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.