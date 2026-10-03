"Erhebliches Ausmaß"

Porestierende Schülerinnen und Schüler des Lycée Charles de Gaulle in Caen (imago / MAXPPP / Martin ROCHE)

Innenminister Nuñez sagte im französischen Fernsehsender TF1, allein seit Donnerstag habe es 3.700 Festnahmen gegeben. Rund 85 Prozent der Festgenommenen seien minderjährig, die meisten von ihnen Schülerinnen und Schüler. Das Ausmaß der Proteste bezeichnete Nuñez als erheblich und überraschend.

Die politische Mobilisierung auch durch die linke Partei LFI habe der Bewegung eine gewisse Größenordnung verliehen, sagte der Innenminister. Die Gewalt und die Sachbeschädigungen seien den Verantwortlichen jedoch völlig entglitten.

In Frankreich protestieren Schüler seit Tagen gegen marode Gebäude und Lehrermangel. Ein Treffen mit Frankreichs Bildungsminister Geffray verlief aus Sicht der Schülerverbände enttäuschend.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.