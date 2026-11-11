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Nach Angaben der Behörden wurden die meisten von ihnen von Drogenbanden oder Splittergruppen der eigentlich aufgelösten Guerillagruppe ermordet. Die Farc kämpfte jahrzehntelang gegen die kolumbianische Regierung. 2016 willigte sie in ein Friedensabkommen ein. Die meisten der ehemaligen Kämpfer legten daraufhin die Waffen nieder. Ein Teil verweigerte sich aber. Sie kämpften in bewaffneten Splittergruppen weiter oder schlossen sich kriminellen Gruppen wie Drogenbanden an.

Kolumbiens rechtsgerichteter Präsident de la Espriella lehnt den Dialog mit bewaffneten Gruppen ab. Er war im August gewählt worden.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.