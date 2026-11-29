Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen vor einer kongolesischen Klinik (Archiv) (AFP / Glody Murhabazi)

Lediglich bei der Epidemie in Westafrika zwischen 2014 und 2016 starben noch mehr Menschen. Nach offiziellen Angaben gab es damals rund 11.000 Tote.

In der aktuellen Epidemie sind einer Analyse der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wahrscheinlich noch mehr Menschen gestorben als offiziell bekannt. In stark betroffenen Gebieten werde die Opferzahl erheblich unterschätzt, hieß es.

Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen und löst ein hochansteckendes Fieber mit Durchfall und Blutungen aus. Der aktuelle Ausbruch ist auch deshalb besonders schwer einzudämmen, weil es für den Erreger vom Typ Bundibugyo keinen speziellen Impfstoff gibt.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.