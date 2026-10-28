Region Toledo

Bei der Kollision von zwei Hochgeschwindigkeitszügen im spanischen Urda gab es viele Tote und Verletzte. (IMAGO / Europa Press / IMAGO / Juanma Jiménez)

Dort kollidierten ein Zug des privaten Bahnunternehmens Iryo und ein Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe. Nach Behördenangaben fuhr einer der Züge auf das Ende des stehenden anderen auf. Rettungskräfte waren auch Stunden nach dem Unfall noch mit Bergungs- und Rettungsarbeiten beschäftigt. Medienberichten zufolge stürzten mehrere Waggons einen Bahndamm herunter.

Suche nach der Unglücksursache

Ursache des Unglücks könnte laut Medienberichten menschliches Versagen in der zentralen Leitstelle von Renfe gewesen sein. In den beiden Zügen befanden sich insgesamt 540 Reisende.

Der Zugverkehr zwischen der Hauptstadt Madrid und der Region Andalusien wurde eingestellt. Spaniens Ministerpräsident Sanchez äußerte sich schockiert. Er sicherte den Opfern und ihren Familien Unterstützung zu. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb, es sei ein Trauertag für ganz Europa.

Bereits schweres Zugunglück im Januar

Der Unfall weckt Erinnerungen an das schwere Zugunglück vom Januar dieses Jahres bei Adamuz in Andalusien. Damals entgleiste ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug und stieß mit einem entgegenkommenden Zug von Renfe zusammen. Bei dem Unglück kamen 46 Menschen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.