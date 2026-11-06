Campact tritt für die Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens ein. (AFP / TOBIAS SCHWARZ)

Der geschäftsführende Vorstand von Campact, Kolb, erklärte, die Bürger in Deutschland wollten, dass die Politik endlich gegen die rechtsextreme Partei vorgehe. Für die Verfassungswidrigkeit der AfD gebe es immer mehr Belege. Kolb verwies auf das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte vom Juni, das zu dem klaren Ergebnis komme, dass die AfD nachweislich verfassungswidrig sei.

Ein Verbotsverfahren könnte entweder von der Bundesregierung, vom Bundestag oder vom Bundesrat beantragt werden. Für ein Verbot gibt es hohe rechtliche Hürden.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.