Es gab Aktionen zur Leseförderung unter anderem in Kitas, Schulen, Gemeindezentren, Büchereien und Buchhandlungen. Unter den Vorlesenden waren auch zahlreiche Prominente. Bundestagspräsidentin Klöckner las in Hamburg in einer Grundschule einer zweiten Klasse vor, der rheinland-pfälische Ministerpräsident Gordon Schnieder an einer Grundschule in Mainz. Auch Fußball-Bundesligist Hamburger SV veranstaltete eine Lesestunde.
Den Vorlesetag gibt es seit 2004.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.