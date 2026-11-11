Papst Leo XIV. hat in Argentinien eine große Freiluftmesse gefeiert. (Andrew Medichini/AP/dpa)

Die Gläubigen versammelten sich vor der Basilika von Luján, dem bedeutendsten katholischen Wallfahrtsort in dem südamerikanischen Land. Am Montag hatten an einer Messe in der Hauptstadt Buenos Aires laut den Behörden zweieinhalb Millionen Menschen teilgenommen.

Nach seinen Besuchen in Uruguay und Argentinien reist der Papst am Mittwochabend weiter in seine frühere Heimat Peru. Der 71-Jährige wird zum Auftakt in der Hauptstadt Lima erwartet und trifft dort Präsidentin Fujimori sowie Vertreter der Regierung und der Zivilgesellschaft.

Das Oberhaupt der Katholiken war rund zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof in Peru tätig, er hat sowohl die US- als auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.