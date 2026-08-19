Statistisches Bundesamt

Im vergangenen Jahr bewilligten die Behörden nach Angaben des Statistischen Bundesamts zufolge 86.600 Anträge - knapp 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Anerkennungen stammten demnach mit 9.800 aus der Türkei. Auch Bescheinigungen aus der Ukraine, Syrien, Indien und Tunesien wurden akzeptiert.
Die meisten anerkannten Berufsabschlüsse betrafen wie im Vorjahr medizinische Berufe wie Pflegefachkräfte und Ärzte sowie Ingenieure.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.