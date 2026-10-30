Wie das EU-Statistikamt Eurostat mitteilte, waren die Reisenden 457 Milliarden Kilometer mit der Bahn unterwegs. Das waren 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Nicht berücksichtigt wurde die Personenbeförderung mit U-Bahnen, Straßenbahnen und S-Bahnen.
Spitzenreiter bei Bahnfahrten pro Kopf war Luxemburg. Auf jeden Einwohner kamen gut 46 Bahnfahrten. Zugfahrten in der zweiten Klasse sind hier kostenlos. Dahinter folgten Ungarn und Dänemark mit knapp 36 Fahrten pro Einwohner.
In absoluten Zahlen lag Deutschland vorn. Laut Eurostat wurden hierzulande knapp 3 Milliarden Fahrgäste gezählt, vor Frankreich mit gut 1,3 Milliarden.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.