EU-Parlament

Die Abgeordneten stimmten in Straßburg dafür, im nächsten EU-Haushalt für 2028 bis 2034 gut 47 Milliarden Euro für das Programm vorzusehen. Zudem soll Erasmus für mehr junge Menschen zugänglich gemacht werden. Geplant ist auch, die Stipendien für Studenten stärker an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten in den jeweiligen Zielländern anzupassen.

Das Parlament stimmt zwar letztlich über den EU-Haushalt ab, es kann für einzelne Projekte aber nur Vorschläge einbringen. Der Haushalt wird von den 27 EU-Regierungen aufgestellt. Diese planen derzeit mit knapp 41 Milliarden Euro für Erasmus. Die Staats- und Regierungschefs konnten sich bislang nicht auf den nächsten Gesamthaushalt einigen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.