Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, absolvierten zum Jahresende 2025 rund 900 Menschen eine Ausbildung in diesem Berufszweig. 2015 waren es 430. Zuletzt waren fast zwei Drittel von ihnen Frauen.
Das Bundesamt stellt bei den Zahlen einen Bezug zur alternden Gesellschaft her: 2025 seien rund eine Million Menschen in Deutschland gestorben, neun Prozent mehr als zehn Jahre zuvor.
Insgesamt waren den Angaben zufolge im Jahr 2024 rund 32.000 Menschen bei etwa 4.200 Firmen im Bestattungshandwerk tätig.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.