Mehrere Bombendrohungen gegen Passagierflugzeuge in Europa. (Unsplash / Sacha Verheij)

Unter anderem musste deswegen ein Linienflug zwischen Dublin und Rom nach Frankreich umgeleitet werden. Die Maschine landete am Militärflughafen Évreux, wie das Amt des französischen Premierministers mitteilte. Die 151 Passagiere und 6 Crew-Mitglieder seien in Sicherheit gebracht worden. Sprengstoffexperten seien nun im Einsatz.

Vergleichbare Fälle gab es auch in Italien. Nach anonymen Hinweisen auf einem mutmaßlichen Bombenalarm an Bord eines Finnair-Fliegers aus Helsinki musste die Maschine heute früh von Kampfjets der italienischen Luftwaffe zum Flughafen Rom-Fiumicino eskortiert werden. In Agenturberichten ist von mindestens acht betroffenen Flugverbindungen europaweit die Rede.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.