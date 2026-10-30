Strategische Reserve

Das teilte EU-Energiekommissar Jorgensen nach einem Treffen der europäischen Energieminister in Luxemburg mit. 20,5 Millionen Barrel davon seien Dieselreserven. Die Erklärung wurde unter anderem von Deutschland unterzeichnet. Hintergrund sind hohe Energiepreise als Folge des Iran-Kriegs. Anfang Oktober hatten sich bereits die G7-Staaten geeinigt, einen Teil ihrer strategischen Reserven freizugeben. Der Vereinbarung schlossen sich mehrere europäische Nicht-G7-Staaten an.
Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.