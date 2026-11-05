Spionage für Russland?

Polen fasst mehrere mutmaßliche russische Agenten. (Doris Heimann/dpa)

Das teilte der Geheimdienstkoordinator des Landes, Siemoniak, mit. Danach handelt es sich um vier Polen im Alter zwischen 25 und 52 Jahren sowie eine 37 Jahre alte Russin. Vier von ihnen wurden in Untersuchungshaft genommen.

Laut dem Geheimdienstkoordinator wurden in Polen seit Anfang 2024 bereits fast einhundert Personen im Zusammenhang mit Spionage- und Sabotagevorwürfen angeklagt.

Das EU- und NATO-Mitglied Polen gehört zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine und ist ein zentraler Umschlagplatz für westliche Waffen- und Hilfslieferungen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.