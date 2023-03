Amoklauf in Hamburg

Mehrere Menschen in Kirche der Zeugen Jehovas erschossen - Täter vermutlich unter den Toten

Bei einem Amoklauf in Hamburg sind in einer Kirche der Zeugen Jehovas mehrere Menschen erschossen und weitere verletzt worden. Medien berichten von mindestens sieben Toten. Weitere acht Personen seien schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass auch der Täter unter den Toten in der Kirche sein könnte.

10.03.2023