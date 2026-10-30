Es gab einen milliardenschweren Hackerangriff auf die Kryptobörse Binance. (Imago | Christian Ohde)

Nach Angaben von Binance sind Werte von schätzungsweise 6,3 Milliarden Dollar betroffen. Alle Ein- und Auszahlungen seien ausgesetzt worden. Binance erklärte weiter, man arbeite mit Partnern zusammen, um die ​Vermögenswerte einzufrieren. Bisher sei dies für Werte in Höhe von etwa drei Milliarden Dollar gelungen. Nach ersten Ermittlungen hackte der Angreifer offenbar den Laptop eines Ingenieurs. Dadurch sei es ihm gelungen, in die Systeme von Binance einzudringen und Kryptowährungen zu erbeuten.

Nach Angaben der US-Analysefirma TRM wird der Angriff einer nordkoreanischen Hackergruppe zugeschrieben.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.