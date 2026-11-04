Eishockey-WM 2027

Norwegens Eishockey-Nationalmannschaft (IMAGO / JESPER ZERMAN)

Nach Weltmeister Finnland haben auch Schweden, Dänemark, Norwegen und Lettland angekündigt, nicht gegen Russland antreten zu wollen. Grund ist der russische Krieg gegen die Ukraine. Der Deutsche Eishockey-Bund hatte nach der Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS zur sofortigen Zulassung Russlands eine Rückgabe der Heim-WM nicht ausgeschlossen.

Sponsoren kündigen Rückzug an

Der tschechische Hauptsponsor Skoda will für den Fall einer WM-Teilnahme Russlands sein Engagement "neu bewerten". Die Rückkehr Russlands sei "unvereinbar mit den Werten, für die wir uns beständig eingesetzt haben", teilte Skoda der Nachrichtenagentur AFP mit. Der Autohersteller, eine Tochter des VW-Konzerns, ist seit 1993 der größte WM-Geldgeber.

Der Arbeitskleidungshändler Strauss kündigte an, "auf jegliche Logopräsenz im Umfeld des Turniers" zu verzichten, wenn Russland im Mai 2027 an der WM in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim teilnehmen sollte. Das Familienunternehmen aus Hessen, das seit 2021 Werbepartner des Weltverbands IIHF ist, teilte zudem mit, einen Rückzug als Sponsor zu prüfen.

Zuvor hatten bereits der schwedische Büromöbelhersteller AJ, seit 1989 einer der größten Sponsoren bei Eishockey-Weltmeisterschaften und zuletzt mit seinem Schriftzug auf den Schiedsrichtertrikots präsent, und der tschechische Wettanbieter Tipsport erklärt, bei einer Teilnahme Russlands nicht mehr zu werben.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte am Freitag entschieden, dass Russland bereits in der laufenden Saison wieder an WM-Turnieren teilnehmen darf. Die IIHF berät aktuell in Zürich darüber, ob und wie sie dieses Urteil umsetzen wird.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.