Im Gazastreifen hat die israelische Armee erneut Luftangriffe geflogen. (picture alliance / SIPA / Apaimages)

Dabei seien sieben Menschen getötet worden, teilte der von der islamistischen Terrororganisation Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Die israelische Armee erklärte lediglich, sie sei gegen Extremisten vorgegangen. Die Angriffe erfolgten nach Angaben von Sanitätern unter anderem auf eine Notunterkunft in Gaza-Stadt und in Chan Junis im Süden des Gazastreifens.

Seit Oktober 2025 gilt formell eine Waffenruhe in dem Palästinensergebiet; Israel fliegt aber immer wieder Luftangriffe.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.