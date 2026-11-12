Der Blick aus einem zerstörten Apartment auf Gaza-Stadt (Archivbild vom Juni 2026) (AP Photo / Jehad Alshrafi / Jehad Alshrafi)

Bei einem Angriff auf ein Gebäude des Nasser-Krankenhauses im Süden des Gaza-Streifens sollen mindestens sechs Menschen getötet worden sein. Das teilte der von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Der Angriff habe ⁠die chirurgische Abteilung des Krankenhauses getroffen und ‌erhebliche Schäden verursacht. Die israelische Armee teilte mit, die Hamas habe den Krankenhauskomplex als "Kommandozentrum für militärische und terroristische Aktivitäten" genutzt.

Saudi-Arabien hat unterdessen nach eigenen Angaben zwei weitere Raketen der Huthi-Miliz abgefangen. Deren Trümmer seien etwa 25 Kilometer von Mekka entfernt heruntergekommen. In Mekka befindet sich die Große Moschee, eine der heiligsten Stätten des Islam. Die vom ‌Iran unterstützten ‌Huthi haben Vorwürfe, sie würden Mekka gezielt ins Visier nehmen, wiederholt zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.