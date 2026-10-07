Nach ukrainischen Angaben wurden unter anderem die Hauptstadt Kiew, die nördliche Stadt Pryluki und das zentral-gelegene Poltava angegriffen. Kiews Bürgermeister Klitschko berichtete von mindestens zwei Toten in der Hauptstadt. Reporter meldeten zahlreiche Explosionen in der Stadt. Nach Angaben ukrainischer Militärblogger setzten die russischen Streitkräfte ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen ein.
In der nordukrainischen Stadt Pryluki wurde ein Wohnblock getroffen, mehrere Menschen kamen ums Leben. Nach Darstellung aus Moskau attackierten die russischen Streitkräfte Standorte der ukrainischen Rüstungsindustrie.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.