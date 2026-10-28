Region Toledo

Bei der Kollision von zwei Hochgeschwindigkeitszügen im spanischen Urda gab es viele Tote und Verletzte. (IMAGO / Europa Press / IMAGO / Juanma Jiménez)

Beide Züge seien in der gleichen Richtung unterwegs gewesen, hieß es. Warum es zur Kollision kam, ist noch unklar. Medienberichten zufolge stürzten mehrere Waggons einen Bahndamm herunter.

Der Zugverkehr zwischen der Hauptstadt Madrid und der Region Andalusien wurde eingestellt. Der spanische Ministerpräsident Sanchez äußerte sich schockiert. Er sicherte den Opfern und ihren Familien Unterstützung zu.

Der Unfall weckt Erinnerungen an das schwere Zugunglück vom Januar dieses Jahres bei Adamuz in Andalusien. Damals entgleiste ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug und stieß mit einem entgegenkommenden Zug von Renfe zusammen. Bei dem Unglück kamen 46 Menschen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.