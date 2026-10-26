Es gab einen Drohneneinschlag in der russischer Stadt Woronesch (Archivbild). (Ara Kilanyants / Kommersant Publis / Ara Kilanyants)

Wie der Bürgermeister mitteilte, wurden vier weitere Personen verletzt. Die Raketen hätten mehrere Wohnhäuser getroffen. Charkiw liegt wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Auf russischer Seite wurden in der Stadt Woronesch nach Angaben der dortigen Behörden durch einen ukrainischen Angriff drei Menschen getötet und 17 verletzt. Demnach seien Trümmer einer Drohne auf einen Zug gestürzt. Zudem seien ein Industriegebiet, ein Einkaufszentrum und ein Wohngebäude in Brand geraten. Die ukrainischen Streitkräfte bestätigten eine Attacke auf eine Kunststofffabrik.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB nahm nach eigenen Angaben zwei Saboteure fest. Diese hätten im Auftrag des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU Drohnenangriffe auf Ziele in Russland geplant.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.